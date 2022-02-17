19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«الطوارئ والأزمات» تطلق «منصة لبيه»
«الطوارئ والأزمات» تطلق «منصة لبيه»
18 فبراير 2022 01:48

أبوظبي (وام)

أطلق معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث منصة «لبيه» الإلكترونية ضمن مبادرات الهيئة في شهر الابتكار وتعزيزاً ودعماً لتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، حيث يعد هذا الإطلاق داعماً لبيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين وخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة. 
حضر إطلاق المنصة كلٌ من عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب الرئيس، وعلي راشد النيادي مدير عام الهيئة. 
وقال معالي علي سعيد النيادي: «أدعو جميع مبدعي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للمشاركة بأفكارهم الابتكارية، والاستفادة من المبادرات القائمة في الهيئة والمساهمة في وضع الخطط الاستباقية التي من شأنها دفع عجلة التقدم والنمو وتعزيز مكانة الدولة في التنافسية العالمية ولما فيه من مصلحة الوطن». 
وأضاف معاليه «كما نسعى لتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعالة في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث.. نطمح أن تكون المنصة نموذجاً يجمع ويربط المبتكرين لمشاركة تجاربهم وإبداعاتهم نحو مزيد من الإبداع والريادة». 
ويأتي تدشين منصة «لبيه» ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة كمبادرة لرصد أبرز الحلول الوطنية المبتكرة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تسهم في المحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع وتحقيق الأمن. 

أهداف
تهدف المنصة إلى تسريع وتيرة العمل، ودعم تحويل منظومة العمل في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى منظومة ذكية، وتحفيز الموظفين على التفكير الإبداعي والابتكاري وتنوع الأفكار بالإضافة إلى المشاركة في تنافسية الابتكار الحكومي حيث تعمل على عرض الأفكار بين الموظفين وإضافة وتقييم الأفكار، وطرح التحديات ذات الصلة بمهام الهيئة وإيجاد حلول مبتكرة لها، ومناقشة المواضيع المهمة في مجال التطوير أو التحسين. 
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات المختلفة، والتي تقدمها الهيئة ضمن حملة شهر الابتكار، وتعزيزاً لثقافة الإبداع والابتكار في مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، وذلك لدور الابتكار كأساس للجاهزية والتأهب من خلال إيجاد حلول استباقية لجميع التحديات الراهنة والمقبلة وهو أداة رئيسية لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية والتميز.

الإمارات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
علي سعيد النيادي
شهر الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
الابتكار
آخر الأخبار
هزاع بن زايد: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند نقلة نوعية نحو المستقبل
الإمارات
هزاع بن زايد: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند نقلة نوعية نحو المستقبل
19 فبراير 2022
عبدالله بن زايد: تحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي المستدام
الإمارات
عبدالله بن زايد: تحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي المستدام
19 فبراير 2022
سوبرامنيام جايشانكار
الإمارات
وزير خارجية الهند: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية
19 فبراير 2022
‎سعود بن صقر خلال اطلاعه على المنظومة التعليمية في جامعات بأبوظبي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة: التعليم الجامعي ركيزة أساسية في نهضة الأمم
19 فبراير 2022
صقر غباش ومحمد الحلبوسي خلال لقائهما في القاهرة أمس
الإمارات
صقر غباش: تعاون تاريخي بين الإمارات والعراق
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©