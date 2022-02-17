«الطوارئ والأزمات» تطلق «منصة لبيه»

أبوظبي (وام)

أطلق معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث منصة «لبيه» الإلكترونية ضمن مبادرات الهيئة في شهر الابتكار وتعزيزاً ودعماً لتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، حيث يعد هذا الإطلاق داعماً لبيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين وخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر إطلاق المنصة كلٌ من عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب الرئيس، وعلي راشد النيادي مدير عام الهيئة.

وقال معالي علي سعيد النيادي: «أدعو جميع مبدعي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للمشاركة بأفكارهم الابتكارية، والاستفادة من المبادرات القائمة في الهيئة والمساهمة في وضع الخطط الاستباقية التي من شأنها دفع عجلة التقدم والنمو وتعزيز مكانة الدولة في التنافسية العالمية ولما فيه من مصلحة الوطن».

وأضاف معاليه «كما نسعى لتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعالة في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث.. نطمح أن تكون المنصة نموذجاً يجمع ويربط المبتكرين لمشاركة تجاربهم وإبداعاتهم نحو مزيد من الإبداع والريادة».

ويأتي تدشين منصة «لبيه» ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة كمبادرة لرصد أبرز الحلول الوطنية المبتكرة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تسهم في المحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع وتحقيق الأمن.

أهداف

تهدف المنصة إلى تسريع وتيرة العمل، ودعم تحويل منظومة العمل في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى منظومة ذكية، وتحفيز الموظفين على التفكير الإبداعي والابتكاري وتنوع الأفكار بالإضافة إلى المشاركة في تنافسية الابتكار الحكومي حيث تعمل على عرض الأفكار بين الموظفين وإضافة وتقييم الأفكار، وطرح التحديات ذات الصلة بمهام الهيئة وإيجاد حلول مبتكرة لها، ومناقشة المواضيع المهمة في مجال التطوير أو التحسين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات المختلفة، والتي تقدمها الهيئة ضمن حملة شهر الابتكار، وتعزيزاً لثقافة الإبداع والابتكار في مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، وذلك لدور الابتكار كأساس للجاهزية والتأهب من خلال إيجاد حلول استباقية لجميع التحديات الراهنة والمقبلة وهو أداة رئيسية لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية والتميز.