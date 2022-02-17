صقر غباش والدغمي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة (الاتحاد)

التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هامش أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان «التضامن العربي». حضر اللقاء وفد المجلس كل من: حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وعبيد خلفان السلامي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيزها على مختلف الصعد بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. وقدم معالي صقر غباش دعوة لمعالي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة دولة الإمارات وزيارة معرض إكسبو 2020 دبي والتعرف علي هذا الحدث الاستثنائي العالمي. ومن جهته أكد معالي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية على عمق ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين ومثال العلاقات الأخوة الراسخة والتي تحظى برعاية ودعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين الشقيقين. وقدم معالي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية دعوة لمعالي صقر غباش لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية.