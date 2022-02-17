«شؤون الوطني» تنظم دورة تدريبية حول «بيئة وثقافة الابتكار»

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دورة تدريبية، في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، تحت عنوان «بيئة وثقافة الابتكار» ضمن أجندة فعاليتها ومشاركتها الخاصة في شهر الإمارات للابتكار 2022، وذلك بهدف تعزيز مهارات موظفيها وأفراد المجتمع، وتنمية إمكاناتهم في العصف الذهني والإبداع والتنافسية، وتمكينهم من امتلاك الأدوات التي تعزز قدراتهم على المساهمة في الارتقاء بجودة العمل الحكومي، والأداء ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين.

قدم الدورة حسين الفردان- رئيس الأفكار العربية وأفكار الإمارات، وعضو مجلس الأفكار البريطانية، وعضو منظمة الابتكار العالمية، وبحضور طارق هلال لوتاه- وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى زوار إكسبو.

وتناولت الدورة عدة محاور رئيسة، أهمها: إيجاد الشغف للتحفيز والابتكار، وتصميم استراتيجية الابتكار الخاصة بكل فرد، وبرامج الابتكارات المفتوحة والمغلقة. كما ركزت الدورة على كيفية إدارة مخاطر الابتكارات، وإيصال الابتكارات إلى القيادات العليا، فضلاً عن الآليات التي يجب اتباعها لتعزيز إيمان الآخرين بأفكار الموظفين، ومدى ارتباط هدف الابتكار الخاص بالأفراد بأهداف مؤسساتهم، وكيفية تصميم نماذج الابتكار بما يتناسب والثقافة الخاصة والمؤسساتية.

وقال طارق هلال لوتاه «يأتي تنظيم الوزارة لهذه الدورة التدريبية، انطلاقاً من حرصها المستمر على إطلاق المبادرات المبتكرة التي تتناسب وتوجهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها السديدة للخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق الريادة في شتى المجالات، والتي تحفز على الابتكار والإبداع والوصول إلى المراكز الريادية في شتى المجالات».

وأضاف «تعتبر الوزارة الابتكار المحرك الرئيس للعمل، وتحسين الأداء وتطوير آليات العمل من خلال اعتماد روح الإبداع والابتكار في إطلاق مبادراتها المختلفة بما يحقق التكاملية والتنافسية، وجعل الابتكار ثقافة، كما تحرص على إيجاد بيئة عمل محفزة للموظفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة».