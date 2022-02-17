إطلاق «مبادرة مجالس الأحياء»

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة «مجالس الأحياء» وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة ونشر ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع والتعريف بإنجازات العمل البرلماني خلال الخمسين عاماً الماضية. وتستهل المبادرة فعالياتها بتنظيم محاضرة بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين تحت عنوان «دعم المجتمع المدني للانتخابات القادمة» في «مجلس عود الطاير» في أم القيوين وذلك في يوم الخميس 24 فبراير الحالي الساعة السادسة والنصف مساءً ويتحدث فيها المحاضر المستشار زايد الشامسي رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان. وتركز المبادرة التي تستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في محاضراتها المتنوعة على تفعيل آليات وأدوات التواصل مع جميع شرائح المجتمع كما ستركز في محاورها المتنوعة على التعريف ببرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» في خطابه بمناسبة الذكرى الـ34 لقيام دولة الاتحاد في عام 2005. وتتضمن المحاور الخاصة بالمحاضرات التي سيتم تنظيمها في مجالس الأحياء شرحاً مفصلاً عن المجلس الوطني الاتحادي واختصاصاته ودوره في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته علاوة على طرحها للموضوعات الهادفة إلى تعزيز الوعي والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وما حققته من نجاحات في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.