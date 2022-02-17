دبي (الاتحاد)

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مجلس الشباب للابتكار الحكومي الذي يشكل ركيزة جديدة لمنظومة الابتكار في دولة الإمارات، وذلك في إطار مبادرة «الإمارات تبتكر 2022» التي تنظم في كافة مناطق الدولة طوال شهر فبراير الحالي.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على إدارة المجلس الذي سيعمل على تمكين الشباب في الدولة وتعزيز دورهم ومساهمتهم في منظومة الابتكار، ودعمهم في تصميم وإطلاق المشاريع المبتكرة واقتراح أفكار جديدة لتنفيذها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. وسيتاح لأعضاء المجلس فرصة الالتقاء بقيادات من حكومة الإمارات وحكومات العالم، والعمل مع خبراء في مجال الابتكار الحكومي لمناقشة الحلول المبتكرة والأفكار النوعية المطروحة من قِبل الشباب. كما سيقوم المجلس بالعمل مع مجالس الشباب في الدولة والتعاون معها في مجموعة من الجهود المشتركة والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى الشباب الإماراتي.

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «تمثل فئة الشباب الإماراتي رأس المال البشري الذي سيعمل على تطوير وقيادة مختلف القطاعات في الدولة مستقبلاً، ولذا، فإنه من الضروري تعزيز مشاركتهم في عملية صناعة القرار والإسهام في تطوير مختلف جوانب العمل على المستويات الحكومية المحلية والاتحادية. كلنا ثقة بدور المواهب الشابة في تعزيز منظومة الابتكار في الدولة، وتولي الحكومة بتوجيهات القيادة الرشيدة الأولوية لإشراك الشباب، حيث تعتبرها جزءاً أساسياً من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والرامية إلى مواصلة مسيرة الإنجاز والتطوير، وصولاً إلى مستهدفات مئوية الإمارات 2071». من جهته، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتبنى ترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ونشره على أوسع نطاق لتعزيز مشاركة مختلف فئات وأفراد المجتمع في ابتكار حلول مستدامة تسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات. وأضاف أن إطلاق مجلس الشباب للابتكار الحكومي يسهم في تمكين وإعداد جيل من الشباب المبدع والمبتكر القادر على مواكبة المتغيرات وإيجاد حلول للتحديات من خلال المقترحات التطويرية والأفكار الإبداعية والطموحة التي يشاركون بها لاستكشاف فرص جديدة تسهم تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات المستقبلية.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن «إطلاق مجلس الشباب للابتكار الحكومي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ترجمة لمنهج حكومي متواصل لتعزيز ثقافة الابتكار وإتاحة العديد من الفرص والمبادرات الهادفة إلى تمكين شبابنا وتعزيز مساهمتهم في تطوير مختلف القطاعات في الدولة ومن بينها العمل الحكومي».