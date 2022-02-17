سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية جنوب السودان

جوبا (وام)

قدم محمد سالم الراشدي أوراق اعتماده إلى فخامة سالفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، سفيراً لدولة الإمارات لدى جنوب السودان، في القصر الجمهوري في العاصمة جوبا. ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير الراشدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب السودان، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات.