سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الأوروغواي الشرقية

أبوظبي (وام)

قدم سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، أوراق اعتماده إلى فخامة لويس لا كايي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، سفيراً غير مقيم فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك من خلال الاتصال المرئي.

ونقل السفير القمزي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

وحمل فخامة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الدولة لدى الأوروغواي الشرقية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.