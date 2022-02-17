الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:04 والمد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:55. بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 42:10 والمد الثاني عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 16:59 والجزر الثاني عند الساعة 40:05.