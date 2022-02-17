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مليون زهرة في «مهرجان العين»
مليون زهرة في «مهرجان العين»
18 فبراير 2022 01:48

محمد البلوشي (العين)

حظي مهرجان الزهور في العين الذي أطلقته بلدية العين  في 14 فبراير ويستمر حتى 30 مارس المقبل بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين للبلدية وشركات ومشاتل متخصصة في الزراعة التجميلية، بإقبال لافت من زوار المدينة من مختلف الفئات والأعمار، حيث قامت البلدية حتى الآن بزراعة نحو مليون زهرة مختلفة الأنواع في أقسام المهرجان المتنوعة.
ويجد كل زائر ما يبحث عنه وما يناسبه من تثقيف وترفيه ومأكولات شعبية، عبر فعاليات المهرجان المتنوعة، والذي يضم أنواعاً لا يمكن حصرها من الورود المصممة بطريقة لافتة، تمتاز بجمالها، وتتيح المشي في مسارات مليئة بالزهور والتي تمت تسميتها على بعض مناطق مدينة العين كـ «ممر زاخر»، وممر النيادات، وممر الخبيصي وبعض المناطق المميزة في مدينة العين، فضلاً عن تصميمات الدراجات الهوائية والشخصيات المحببة لدى الأطفال والكبار، وأيضاً عدد من النوافير المائية مع اضاءتها الرائعة.

وقال حمد حمود الظاهري من إدارة الحدائق قطاع وسط المدينة ببلدية مدينة العين: «إن المهرجان الذي يزين المدينة ويبرز جمال الطبيعة يتكون من ساحة تم تصميمها على شكل زهرة ويقع المهرجان على مساحة 10.000 متر مربع، كما قامت البلدية حتى الآن بزراعة نحو مليون زهرة مختلفة الأنواع في أقسام المهرجان المتنوعة، حيث سيتاح للزائر التجوال وسط مسارات محددة ومختلفة الاتجاهات بين الأنواع المختلفة من الزهور بألوانها المتعددة والتي تم تصميمها بطريقة جاذبة».
وأضاف: «يتضمن المهرجان عدداً من الفعاليات المصاحبة، مثل: الرسم والورش التعريفية حول كيفية تشكيل الزهور والتعريف بها وبأنواعها ويوفر المهرجان مساحة خاصة بالأسر المنتجة وعربات لتقديم مختلف أنواع الطعام و«كوفي شوب»، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للألعاب الأطفال ما يجعلها وجهة مفضلة للصغار».

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بلدية العين
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مهرجان الزهور
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