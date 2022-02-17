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إحالة السائق المتسبب في وفاة الطالبة «شيخة» للنيابة العامة
إحالة السائق المتسبب في وفاة الطالبة «شيخة» للنيابة العامة
18 فبراير 2022 01:50

سعيد أحمد (عجمان) 

أحالت القيادة العامة لشرطة عجمان، سائق الحافلة المدرسية الآسيوي، المتسبب في دهس الطالبة «شيخة حسن»، والذي أسفر عن وفاتها، إلى النيابة العامة، لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه.
وتعود تفاصيل الحادثة، إلى أن الطالبة البالغ عمرها 12 عاماً من الجنسية الخليجية، استقلت حافلة المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي، وعند توقف الحافلة بجانب منزلها ونزولها تحركت من أمام الحافلة من اليمين إلى اليسار، وتحرك سائق الحافلة من دون أن ينتبه لوجودها أمام الحافلة، ما أدى إلى دهسها.
وقد تلقت غرفة العمليات بشرطة عجمان، بلاغاً عند الساعة 3:48 مساء الثلاثاء الماضي، يفيد بوقوع حادث دهس طالبة من مدرسة أم عمار الحلقة الثانية، وعلى الفور توجهت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث في منطقة الحميدية، وتبين أن الطالبة تعرضت لإصابة بالغة في الرأس، وقد فارقت الحياة، كما تبين أن الحافلة لا يوجد بها مشرفة.
وناشدت القيادة العامة لشرطة عجمان، سائقي الحافلات المدرسية، بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والانتباه أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، والتأكد من نزول الطلاب وابتعادهم عن الحافلة قبل التحرك، حفاظاً على سلامة أرواح الطلبة ووصولهم إلى منازلهم بأمان. 

النيابة العامة
الإمارات
شرطة عجمان
عجمان
حادث الحافلة المدرسية
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