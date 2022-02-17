تعاون بين «دبي لرعاية النساء والأطفال» و«سلامة الطفل بالشارقة»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مذكرة تعاون مع «إدارة سلامة الطفل» التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات المؤسسيّة والممارسات التنظيميّة للارتقاء بالبرامج والمبادرات التي ترفع الوعي بسلامة الأطفال، وتفعّل دور المجتمع والأسرة والمؤسسات المختلفة في ضمان حق الأجيال الجديدة بنشأة سليمة. ووقع الاتفاقية كل من شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وهنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، يوم أمس في مقر المؤسسة. وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على وضع وإقرار آليات التنسيق والتعاون المؤسسي على مختلف المستويات، إلى جانب العمل المشترك من أجل مواكبة كل ما يتعلق بسلامة الأطفال داخل الدولة واحتياجاتهم النفسية والعاطفية والعقلية، ودعم البرامج والمبادرات التي تطلقها الجهات المختلفة داخل الدولة.