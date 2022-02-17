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«أعمال جامعة العين» تحصل على الاعتماد الدولي
«أعمال جامعة العين» تحصل على الاعتماد الدولي
18 فبراير 2022 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت كلية الأعمال في جامعة العين على الاعتماد الأكاديمي من جمعية تطوير كليات الأعمال الدولية، وهو اعتماد دولي تحصل عليه كليات الأعمال المتميزة في جميع أنحاء العالم، مما يدل على أن جامعة العين قد استطاعت أن تحقق معايير التميز في التعليم والجودة في برامج كلية الأعمال.
وأكد الدكتور غالب الرفاعي- رئيس الجامعة- أن تكاتف وتعاون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة وجودة التعليم ومخرجاته والعمل الدؤوب على مدى سنوات متواصلة قد أثمر عن تحقيق مخرجات تعليمية وبحثية أسهمت في الحصول على هذا الاعتماد.

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جامعة العين
الاعتماد الأكاديمي
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