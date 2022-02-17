20 ورشة تثقيفية للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات

آمنة الكتبي (دبي)

نظمت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج» التابع لمجلس مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية، سلسلة حلقات وورش توعوية تستهدف الأسر في مختلف إمارات الدولة تعزيزاً للتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتم تنظيم 20 ورشة تثقيفية خلال العام الماضي، وذلك في إطار برنامج أطلقته الوزارة منذ عامين استمراراً لجهودها وسعيها نحو تعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج»، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع «الأسرة والأبناء في آن معاً»، حول حماية الفرد، وإدراكه لمخاطر الإدمان والمخدرات على نفسه وعلى المجتمع. وقالت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: تم إنجاز الورش التوعوية المقرر تنفيذها تباعاً من خلال مراكز سعادة المتعاملين «مراكز التنمية الاجتماعية» التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى الدولة، حيث بلغ عدد الحضور 1225 فرداً ممن التحقوا بهذا البرنامج سعياً لتحقيق مبدأ الأسرة المتماسكة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بمختلف أشكاله.

وأضافت حارب أن الوزارة تسعى عبر برامجها التوعوية والتثقيفية التي تنظمها إلى إحداث تأثير إيجابي على كافة أفراد الأسرة، سعياً لتحصين الأبناء وضمان نشأتهم بصورة سوية وصحيحة.