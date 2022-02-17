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تسجيل «الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية» مصنفاً فكرياً
تسجيل «الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية» مصنفاً فكرياً
18 فبراير 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

أكد الرائد دكتور عبد الله ياسر أميري، مدير إدارة الإيرادات والصندوق في الإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، نجاح خطة الإدارة بأتمتة خدمة تقسيط المخالفات المرورية للمتعاملين، عن طريق الخصم المباشر من الحساب البنكي للمتعامل، وذلك بعد أن تجاوزت الخدمة نتائجها، بواقع 4 أضعاف في عدد المعاملات وتحصيل الإرادات، مقارنة بتقسيطها عن طريق الشيكات، منوهاً بتسجيل الخدمة الذكية كمصنف فكري لشرطة دبي في وزارة الاقتصاد.
وأكد أن الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية، تحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، والابتكار في القدرات المؤسسية، كما أنها تخدم المؤشر الاستراتيجي «إدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية»، نظراً لترشيدها النفقات من خلال الوفر المالي في المورد البشري، والمصروفات الإدارية والتشغيلية، والاستغناء عن الشيكات، مشيراً إلى تحقيق وفر مالي وفق المعايير المالية بإجمالي سنوي بلغ مليوناً و711 ألفاً و608 دراهم.

  • عبد الله ياسر أميري
    عبد الله ياسر أميري

وأشار إلى أن المتعامل بإمكانه إتمام المعاملة على مدار الأربع وعشرين ساعة من دون رسوم على تقديم الخدمة أو فوائد على تطبيقها، ويمكن لكافة المتعاملين ممن لديهم حسابات بنكية لمصارف وبنوك في الدولة، الاستفادة من الخدمة بحد أدنى لقيمة المخالفات يبلغ 5000 درهم، بحيث يتم تقسيط المبلغ واستقطاعه شهرياً من الحساب البنكي للمتعامل بالقيمة وعدد الأشهر المحددة من قبل المتعامل بحد أقصى 12 شهراً بما يتناسب مع اختيار المتعامل.
وأوضح الرائد أميري أن المتعامل سابقاً، كان ينتظر ما يُقارب من 70 دقيقة لإنجاز معاملته بالشيكات، في حين قلصت الخدمة الذكية الزمن لدقيقتين، وعبر التطبيق الذكي لشرطة دبي والموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، الأمر الذي ساهم في ترسيخ شعور المتعاملين بالسعادة، ودعم تنفيذ استراتيجية الحكومة فيما يخص الوصول إلى صفر مراجعين.

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