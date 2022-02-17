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الإمارات
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان العلاقات
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان العلاقات
17 فبراير 2022 19:21

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات كافة.

كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في القطاعات المختلفة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

المصدر: وام
ألمانيا
الإمارات
عبدالله بن زايد
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