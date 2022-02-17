1700 مخيم شتوي ترسم لوحة تراثية في مدن الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) في لوحة تراثية بديعة رسمها أكثر من 1700 مخيم شتوي موسمي انتشر في أرجاء مدن منطقة الظفرة، حيث تجمع تلك المخيمات عشاق التراث والأصالة للاستمتاع بطبيعة المنطقة الساحرة والصحراء المترامية والسواحل المتميزة التي تشتهر بها منطقة الظفرة التي تعد ملتقى البحر بالصحراء وتناغم الرمال الصفراء بأصوات الأمواج الرائعة. وعلى أرض منطقة الظفرة يتسابق عشاق الصحراء والرمال الناعمة مع عشاق البحر ومحبي الصيد والغوص في إقامة المخيمات، إذ يتواجد المخيمون والمتنزهون في المناطق الصحراوية البرية والبحرية والمرافق المجتمعية العامة في موسم الشتاء، وتحرص مختلف الجهات المعنية على توفير كافة سبل الراحة لهم من أجل الاستمتاع بما تتميز به منطقة الظفرة من طبيعة خلابة ومقومات سياحية وتراثية بديعة.
ويؤكد أحمد الهاملي أحد المهتمين بالتخييم في صحراء ليوا الساحرة، أن منطقة الظفرة تتميز عن غيرها بالعديد من المقومات الطبيعية الرائعة، من صحراء ساحرة ورمال ناعمة وشواطئ ممتدة ومواقع تراثية تحكي تاريخ المنطقة، بخلاف المناطق السياحية والبنية التحتية المناسبة لجذب الآلاف من عشاق التراث والأصالة والمغامرة للاستمتاع بما تضمه المناطق من مميزات فريدة تلبي احتياجات ومتطلبات جميع الشرائح. وبين الهاملي أنه يحرص على التخييم خلال فترة الشتاء وخاصة أثناء العطلات والإجازات للاستمتاع بهواية الطيران الشراعي فوق الصحراء مع أصدقائه في أجواء طبيعية رائعة.
ويشير إيلي ماسيون من كندا ويقيم في دبي، إلى أنه يستمتع كثيراً بالتخييم في المناطق القريبة من البحر وممارسة هواية صيد الأسماك مع أصدقائه، بجانب القيام بالعديد من الألعاب البحرية الشيقة، وعلى الرغم من أن ظروف عمله تحرمه من التواجد خلال أشهر الشتاء، إلا أنه يحرص على الحضور خلال مهرجان المرفأ البحري للتخييم والاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة مع مجموعة من أصدقائه. ومن جانبها، حرصت بلدية منطقة الظفرة على دعم أصحاب الخيام وتوفير سبل الراحة لهم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال حملة توعوية تستهدف هذه الفئة في مختلف مدن منطقة الظفرة، حيث يركز برنامج حملة «شتاء الظفرة.. آمن وسعيد» الذي أطلقته البلدية على ثلاثة محاور رئيسة تشمل المحافظة على البيئة ونظافة المظهر العام، والمحافظة على الصحة والسلامة والسكينة العامة في مناطق التخييم ومناطق المتنزهات. ويهدف البرنامج إلى تحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل ومعالجة المشوهات بطرق مستدامة، والمساهمة في نشر التوعية بين أفراد المجتمع.