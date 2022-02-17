الملا والمطروشي يباشران تدريبات التحكم في محطة الفضاء الدولية

آمنة الكتبي(دبي)

بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان محمد الملا، ونورا المطروشي، بتدريبات مهارات التدريب الأساسية للبقاء على قيد الحياة واختبار إشارات التوهج وإشارات الدخان قبل عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى تدريبات الغوض وتعلم كيفية التحكم في محطة الفضاء الدولية، حيث تجرى التدريبات في مركز جونسون للفضاء، التابع لوكالة «ناسا»، وهو أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم، ويتم فيه التدريب على رحلات الفضاء البشرية والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء، والقيام بمهام في المدار المنخفض، بنظام مشروع المحاكاة التماثلية لأبحاث الاستكشاف البشري، وهو مشروع يبحث في كيفية تعامل البعثات مع فترات العزلة القصوى.

وتعد تدريبات مختبر الطفو المحايد، أحد أهم الأساليب لتحضير الرواد لمهمات السير في الفضاء، حيث يكون الجسم معلقاً خلالها في حالة بين الطفو والغرق، وذلك في حوض سباحة ضخم، يبلغ طوله 202 قدم، وعرضه 102 قدم، وعمقه 40 قدماً، فيما يعد هذا التدريب، إحدى التجارب المهمة لرواد الفضاء، قبل أي رحلة فضائية، حيث يتم ارتداء بدلة الفضاء تحت سطح الماء، داخل أحواض ضخمة معدة للتدريب، مع الاستعانة بأثقال تحافظ على مستوى الرواد، بتجنب الهبوط تحت القاع، أو أن يطفو إلى السطح، ويأتي ذلك لوضع رواد الفضاء في حالة شبيهة إلى انعدام الوزن والجاذبية. حيث يمضون 6 ساعات تحت الماء، والتي تعادل ساعة سير بالفضاء وتؤهل التدريبات المتقدمة التي يخوضها المنصوري والنيادي في مركز جونسون الفضائي، إكسابهما مهارات جديدة، تتناسب مع المهمة المقبلة التي يتحضران لها لمحطة الفضاء الدولية، والتي ستكون أطول في مدتها، فضلاً عن نوعيتها، وستختص بالتشغيل والتعامل مع أقسام المحطة الدولية للفضاء المختلفة.

وتشمل التدريبات كذلك، المهمات الروتينية التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، مثل التشغيل والتعامل مع أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع أنظمة المحطة الدولية، والتحكم في الروبوتات، كما يدرس الرائدان في المركز علوم الديناميكا الهوائية والفيزياء ووظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، ودراسة كيفية عمل محركات الصواريخ وميكانيكا الطيران، والاطلاع على علوم مختلفة أخرى، مثل الجيولوجيا التي تساعدهما في التعرف إلى طبيعة سطح القمر، وغيرها من الأمور ذات الصلة المعرفية.

وتهدف التدريبات التي يخوضها الملا، إلى جانب زميلته نورا المطروشي، تأهيلهما لتشغيل محطة الفضاء الدولية، وهي المهمة المقبلة التي يسعى فريق رواد الإمارات للفضاء، المكون منهما ومن هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، لتأمين كرسي على متن إحدى الرحلات الفضائية خلال الـ 3 سنوات المقبلة، فيما تعد هذه التدريبات احترافية بشكل كبير، وتشمل التدريب على مهمات السير الفضائي خارج محطة الفضاء الدولية، والبقاء لفترات طويلة فيها.

ويأتي برنامج التدريب، ضمن اتفاقية تعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وتجري في مركز «جونسون» للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، لتأهيل رواد فضاء إماراتيين لتشغيل المحطة الدولية في مهمات طويلة الأجل بالمستقبل.