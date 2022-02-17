19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
7 أمراض شائعة في المجترات الصغيرة
7 أمراض شائعة في المجترات الصغيرة
17 فبراير 2022 15:43

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى العناية بقطعان الأغنام، وخاصة الأمهات ما قبل الولادة، من أجل نمو القطيع والحد من عمليات الإجهاض، وشددت على العناية بالمواليد الجدد، وحددت الهيئة 7 أمراض شائعة في المواليد الصغيرة، والتي تتطلب مراقبة مستمرة، للمواليد الصغار تجنباً لنفوقها، وتشمل الأمراض: 

 

«الإسهال» أشارت الهيئة إلى اختلاف تشخيص الإسهال باختلاف المسبب، فإذا كان ناتجاً عن عدوي ميكروبية، فإن الإسهال يتميز بلونه الأصفر ويكون مائياً ويمكن علاجه بوساطة المضادات الحيوية ومركبات السلفات والفيتامينات، أما في حالة الإسهال الناتج من تناول كميات زائدة من لبن الرضاعة، فإن الإسهال يكون لونه أبيض ويمكن التغلب عليه بإيقاف تغذية الحملان على الحليب وتنظيم أوقات الرضاعة وإعطائه المضادات الحيوية مع أدوية تمنع الجفاف.

الالتهاب الرئوي
يعد الالتهاب الرئوي من الأمراض الشائعة في الحملان، وقد يؤدي إلى النفوق، وهو ناتج عن تعرض الحملان للاختلافات الحادة في درجات الحرارة، أو عن طريق العدوى الميكروبية من الحيوانات الكبيرة، وقد ينتج عن سوء التهوية في الحظائر، وتتمثل أعراض المرض في كحة ونهجان الحيوان وصعوبة التنفس مع ارتفاع درجة الحرارة واحتقان الأغشية المخاطية وفقد الشهية وانخفاض الوزن، والعلاج يتطلب عزل الحملان المصابة والحقن بالمضادات الحيوية، وكذلك الاهتمام بتهوية الحظائر مع مراعاة تقديم عليقة متزنة، وتكون الصفة التشريحية التي تساعد في تشخيص المرض عبارة عن وجود التهاب في الرئتين وتضخمها وتصلبها أحياناً، مما يجعلها شبيهة باللحم، كذلك يلاحظ التهاب في العقد الليمفاوية.

الحصوات البولية
يكثر تكون الحصوات البولية عند تسمين الحملان على علائق مركزة أو اعتمادها علي مصادر مياه الشرب من مياه مالحة أو عدم الاتزان في العليقة المقدمة، ومن أعراض المرض خروج البول على هيئة قطرات نتيجة انسداد مجرى البول، وتكون الحصوات داخل حوض الكلي، كذلك نلاحظ وقوف الحمل مقوس الظهر ومحاولة رفس بطنه وحالة قلق مستمر وألم، ويمكن الوقاية من تكون الحصوات البولية من خلال: «مراعاة اتزان العلائق المقدمة للحملان» وخصوصاً في نسبة عنصري الكالسيوم والفسفور، وإضافة فيتامين أ إلى عليقة الحملان وكذلك كلوريد الألمونيوم، «إرغام الحملان علي شرب الماء بكثرة وذلك بإضافة ملح الطعام في الغذاء».

«العضلات البيضاء»
يكثر هذا المرض في المناطق الزراعية ذات التربة الطينية، حيث يقل تركيز عنصر السلينيوم في زراعتها والأعراض الناجمة عن هذا المرض هو صعوبة الحركة في الحملان، وقد يؤدي للشلل ولعلاج هذه المشكلة يتم حقن الحملان بمحلول السلينيوم.

التسمم المعوي
وهو مرض ناتج عن عدوي بكتيرية ناتجة عن تغذية الحملان علي كمية كبيرة من الحبوب أو رضاعة كمية كبيرة من الحليب، ويمكن علاج هذه الحالة بالحقن بالمضادات الحيوية.

الإمساك
وهي صعوبة خروج الروث من الحمل مع جفافه، مع ملاحظة قلق الحيوان وتقوس ظهره وتظهر المنطقة الخلفية من جسم الحمل متسخة بمخلفات صلبة ملتصقة بالصوف، وتعالج هذه المشكلة بإعطاء الحمل 25 - 100 ملل من زيت معدني حسب العمر.

«التهاب السرة»
وهو مرض ناتج عن التلوث الميكروبي لمنطقة السرة في الحملان المولودة حديثاً، ويؤدي إلى النفوق ومن أعراض المرض ارتفاع في الحرارة، وعدم الإقبال علي الرضاعة وقلة الحركة ثم الموت، ويتم علاجه من خلال تحصين النعاج قبل الولادة بشهرين ومراعاة تنظيف أماكن ولادتها والعناية بتطهير منطقة السرة للمواليد بمحلول الكحول 70% أو اليود.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
آخر الأخبار
مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي
عربي ودولي
الكويت تدعو للتوافق على استراتيجية عربية
19 فبراير 2022
أوستن يصافح نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك في وارسو أمام جنود أميركيين وبولنديين (أ ف ب)
عربي ودولي
واشنطن لدول البلطيق: التزامنا بحماية حلفائنا «لا يتزعزع»
19 فبراير 2022
أرشيفية
عربي ودولي
5 قتلى في هجوم على مخيم للاجئين بإثيوبيا
19 فبراير 2022
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل تفعّل دفاعاتها ضد «مسيّرة» من لبنان
19 فبراير 2022
معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني
عربي ودولي
وزير الإعلام اليمني يندد بجائحة الحوثي الثقافية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©