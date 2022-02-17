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4500 عملية للعظام والكسور في مستشفى راشد بدبي
4500 عملية للعظام والكسور في مستشفى راشد بدبي
17 فبراير 2022 15:38

سامي عبد الرؤوف (دبي)
أجرى مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي، 4500 عملية العام الماضي بين صغيرة ومتوسطة وبليغة بقسم جراحة العظام والكسور في المستشفى، وجميعها تكللت بالنجاح والشفاء، بحسب ما أعلنه الدكتور بلال اليافاوي رئيس قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى راشد. 
 وأشار اليافاوي، في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المؤتمر الدولي السادس للإصابات وكسور العظام بدبي، إلى أن قسم العظام في مستشفى راشد يعد الأكبر من نوعه على مستوى الدولة ودول الخليج، ويعمل به 40 طبيباً بين استشاري وأخصائي من مختلف الجنسيات في الدولة. 
ولفت إلى تخرج 12 طبيباً مواطناً من برنامج البورد الألماني وجميعهم يعملون حالياً في قسم العظام، إضافة لـ 8 أطباء في طور الحصول على «البورد العربي»، مؤكداً قبول قسم العظام في مستشفى راشد كأول مركز تدريبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العالمية لجراحة الإصابات والكسور. 
وكان عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، قد افتتح اليوم، المؤتمر الدولي السادس للإصابات وكسور العظام بحضور 2500 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم، باعتباره أكبر مؤتمر متخصص في دول المنطقة بحضور الدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد، والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية والدكتور بلال اليافاوي رئيس المؤتمر. 

مستشفى راشد بدبي
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