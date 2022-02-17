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عبدالله بن زايد يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني بين الإمارات وجامايكا
عبدالله بن زايد يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني بين الإمارات وجامايكا
17 فبراير 2022 13:32

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني بين دولة الإمارات وجامايكا، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي. وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتورة كامينا جونسون سميث وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات. وعقب ذلك عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعا مشتركا مع معالي الدكتورة كامينا جونسون سميث وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا.
 جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.
 ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتورة كامينا جونسون سميث، مؤكدا على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجامايكا، والحرص على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.
 من جانبها أعربت معالي الدكتورة كامينا جونسون سميث عن تطلع بلادها لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

كما أشادت معاليها بالتنظيم المبهر لإكسبو 2020 دبي بمشاركة نحو 192 دولة، وهو ما يتيح المجال لكافة الدول المشاركة من أجل بناء الشراكات وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات ذات الأولوية. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ «إكسبو 2020 دبي».

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
جامايكا
الإمارات
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