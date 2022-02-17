عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية المجر في إكسبو 2020

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي. جرى خلال اللقاء، الذي عقد بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ «إكسبو 2020 دبي»، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية المجر وسبل تطويره في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بيتر سيارتو.. مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

من جانبه أكد معالي بيتر سيارتو على عمق العلاقات الإماراتية المجرية وتطلع بلاده إلى تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشاد معاليه بالتنظيم المتميز لإكسبو 2020 دبي ودوره المهم في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وقبيل اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي بيتر سيارتو على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية.

كما شهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في الدولة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في المجر للتعاون المشترك لتنفيذ برنامج STIPENDIUM HUNGARICUM خلال الفترة «2022 - 2024». وقع مذكرة التفاهم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر. وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الداخلية بدولة المجر في مجال إدارة موارد المياه. وقع مذكرة التفاهم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر.