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النقل المتكامل: إغلاق جزئي على شارع الخليج العربي
النقل المتكامل: إغلاق جزئي على شارع الخليج العربي
17 فبراير 2022 10:37

نوه مركز النقل المتكامل في أبوظبي، عن إغلاق جزئي على شارع الخليج العربي "E20" - أبوظبي من السبت 19 فبراير 2022  إلى الإثنين 21 فبراير 2022 .

كما  أعلن افتتاح تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة في مدينة مصدر - أبوظبي، اليوم الخميس 17 فبراير 2022.

ويهيب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطرق اخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة المرورية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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