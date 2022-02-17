نوه مركز النقل المتكامل في أبوظبي، عن إغلاق جزئي على شارع الخليج العربي "E20" - أبوظبي من السبت 19 فبراير 2022 إلى الإثنين 21 فبراير 2022 .
كما أعلن افتتاح تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة في مدينة مصدر - أبوظبي، اليوم الخميس 17 فبراير 2022.
ويهيب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطرق اخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة المرورية.
مركز النقل المتكامل: إغلاق جزئي على شارع الخليج العربي "E20" - أبوظبي من السبت 19 فبراير 2022 إلى الإثنين 21 فبراير 2022 #نتصدر_المشهد pic.twitter.com/Sn119ClpDP— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) February 17, 2022