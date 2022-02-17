النقل المتكامل: إغلاق جزئي على شارع الخليج العربي

نوه مركز النقل المتكامل في أبوظبي، عن إغلاق جزئي على شارع الخليج العربي "E20" - أبوظبي من السبت 19 فبراير 2022 إلى الإثنين 21 فبراير 2022 .

كما أعلن افتتاح تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة في مدينة مصدر - أبوظبي، اليوم الخميس 17 فبراير 2022.

ويهيب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطرق اخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة المرورية.