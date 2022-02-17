19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
شرطة أبوظبي تفعل "الضبط الآلي" لغير الملتزمين بخط السير الإلزامي عند الإشارات الضوئية
شرطة أبوظبي تفعل "الضبط الآلي" لغير الملتزمين بخط السير الإلزامي عند الإشارات الضوئية
17 فبراير 2022 10:22

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها الالتزام بخط سير محدد، موضحة أنها  بدأت بتفعيل الضبط الآلي للسائقين الغير ملتزمين  بخط السير الإلزامي في التقاطعات.
وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في  التقاطعات من خلال تطبيق البند رقم 86 (عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي) من جدول الغرامات الملحق  بالقرار  الوزاري  رقم  178 لسنة 2017 م بشأن قواعد وإجراءات  الضبط المروري، وعقوبة هذه المخالفة الغرامة المالية 400 درهم.
وأوضحت أن خط السير يكون إلزاميا وفقا لقواعد السير والمرور عند التقاطعات، حيث تمنع عمليات التجاوز والخروج من مسار الى آخر في منطقة التقاطع، وتحدد خيارات السائق على مدخل التقاطع الزامية المسار الذي يجب ان يسلكه عند الخروج من التقاطع، فيجب على السائق الراغب في الانعطاف جهة اليسار أو الدوران الكامل للخلف الالتزام بالمسارات المحددة لذلك  اقصى اليسار وتشير الإحصائيات أن نسبة كبيرة من حالات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء المسببة للحوادث تكون نتيجة عدم التزام السائق المتسبب بخط السير الإلزامي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
الإشارات الضوئية
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
4.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
الاقتصادي
4.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
19 فبراير 2022
مريم المعيني وابتهال الناجي
الاقتصادي
تخريج الدفعة الأولى من «مضياف لريادة الأعمال»
19 فبراير 2022
محمد بن هادي الحسيني خلال الاجتماع (من المصدر)
الاقتصادي
محمد الحسيني يشارك في اجتماع «مالية العشرين»
19 فبراير 2022
الوفد العُماني خلال الزيارة (من المصدر)
الاقتصادي
«الصناعة» تعرض تجربة «كيزاد» على وفد عُماني
19 فبراير 2022
جانب من الحفل الموسيقي (تصوير: عادل النعيمي)
ثقافة
«نوسنتيزم».. 15 مقطوعة تعكس التناغم بين الكمان والبيانو
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©