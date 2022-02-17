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الإمارات
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
"الأرصاد" يكشف أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
17 فبراير 2022 08:51

 أوضح "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي 6.3 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات .

وكان المركز الوطني للأرصاد ناشد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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