"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

أوضح "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي 6.3 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات .
وكان المركز الوطني للأرصاد ناشد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية.
"الوطني للأرصاد": أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 6.3 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات #نتصدر_المشهد pic.twitter.com/M0XdXZAFQ7— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) February 17, 2022