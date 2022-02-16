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الإمارات
«الإمارات الخيرية» تنفذ «دفء» و«كسوة الشتاء»
«الإمارات الخيرية» تنفذ «دفء» و«كسوة الشتاء»
17 فبراير 2022 01:21

رأس الخيمة (وام)

نفذت جمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة مبادرتي «دفء» و«كسوة الشتاء» واللتين استهدفتا الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم والعمال والمستخدمين في الدوائر الحكومية برأس الخيمة وشملت كسوة تضمنت جميع المستلزمات الشتوية. 
وقال عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية، إن مبادرات كسوة الشتاء تأتي ضمن المبادرات والمشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية، موضحاً أن المبادرة انطلقت بداية فصل الشتاء مستهدفة الفقراء والمحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم وأشار إلى أنه تم توزيع 100 طرد على الأسر المتعففة و300 بطانية على العمال والمستخدمين في الدوائر الحكومية والمؤسسات.

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الإمارات الخيرية
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