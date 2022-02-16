سيف بن زايد ووزير داخلية بنجلاديش يبحثان تعزيز العلاقات

دبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، بـ«إكسبو 2020 دبي» معالي أسد الزمان خان وزير الداخلية بجمهورية بنجلاديش، كما زار سموه والوزير الضيف جناح بنجلاديش بـ«إكسبو». جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد متصل زار سموه والوزير الضيف جناح جمهورية بنجلاديش بـ«إكسبو 2020 دبي» المقام في منطقة الاستدامة، حيث اطلعا على المعروضات من خلال الشاشات التفاعلية التي تعرض جانباً من التاريخ الثقافي والحضاري وقدراتها الاقتصادية المتنامية ورحلة بنجلاديش التنموية ورؤيتها والإنجازات التي حققتها إلى جانب ما يعرض من معروضات توضح حياة السكان، وأهم الصناعات، والمنتجات اليدوية والملابس والتذكارات. حضر اللقاء والزيارة سفير جمهورية بنجلاديش لدى الدولة محمد أبوظفر، ومحمد عبدالله المسعود وكيل وزارة الداخلية في بنجلاديش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية بجمهورية بنجلاديش، كما حضر العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، والعميد فيصل الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة وعدد من الضباط.