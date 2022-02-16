حاكم الفجيرة يستقبل مواطناً حاصلاً على الدكتوراه

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور محمد راشد الحفيتي، لحصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التطبيقي من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية الشقيقة.

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة من الدكتور محمد الحفيتي إلى شرحٍ مفصل عن محتوى رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان «الهوية الوطنية في ظل تعدد الثقافات في المجتمع الإماراتي»، مباركاً سموه له هذا الإنجاز العلمي، ومتمنياً له التوفيق والنجاح. من جانبه، وجه الدكتور محمد الحفيتي الشكر لصاحب السمو حاكم الفجيرة على الاستقبال ودعم سموه الدائم لأبناء الفجيرة من حملة الشهادات العليا وتوجيههم بمواصلة مسيرة العلم والمعرفة. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.