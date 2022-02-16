بلدية الظفرة تختتم الفحص البصري لجميع جسور شبكة الطرق

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت بلدية منطقة الظفرة من عمليات الفحص البصري لجميع جسور شبكة الطرق الممتدة على جميع مدن المنطقة، وتشمل 76 جسراً من خلال الاستعانة بفريق من الخبراء والمختصين للكشف والتقييم لجميع العناصر المكونة للجسور بتطبيق أحدث المعايير المتعلقة بفحص الجسور والتصنيف والمدرجة بالدليل التطبيقي الموحد لإدارة الأصول لعمليات التفتيش على الجسور والمنشآت في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتحرص بلدية الظفرة على صيانة وتطوير وتحسين شبكة الطرق والجسور والبنى التحتية في مختلف مدن منطقة الظفرة، والتي تشمل مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، وذلك وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

وتقوم البلدية بأعمال صيانة وتحسين وتطوير الطرق على مستوى مدن المنطقة، وكذلك تطوير وتحسين الجزر الوسطية للطرق الداخلية وجوانب الطرق والدوارات والمناطق الحيوية الداخلية على مستوى مدن المنطقة، حيث تتم عمليات تجميل الجزر الوسطية باستخدام الأحجار التجميلية والنباتات البرية المحلية.

كما تم إدخال عناصر تنسيقية جديدة باستخدام مواد تخفض استهلاك مياه الري، وتكلفة أعمال الصيانة الدورية للأصول المستخدمة، وتحافظ على جمالية المناظر الطبيعية، وذلك في إطار حرص البلدية على تحسين الجزر الوسطية والطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

مشاريع

تساهم المشاريع في ترشيد استهلاك مياه الري في مشاريع الزراعات التجميلية بالمنطقة، وذلك من خلال إدخال النباتات البرية قليلة الاحتياجات المائية في المشاريع الجديدة. بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها وخاصة المياه الجوفية وإبراز النباتات البرية في المشاريع كعناصر نباتية مؤهلة تستخدم في الزراعات التجميلية في الإمارة لما لها من خصائص بيئية عظيمة، وتم تطبيق مشروع زراعة النباتات البرية ضمن مشاريع وعقود التشغيل والصيانة على مستوى مدن المنطقة، كما يهدف إلى تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجود الحياة.