زرع 3.7 مليون زهرة شتوية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعزيزاً للمظهر الجمالي الذي تتمتع به أبوظبي، ومواكبة للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، زراعة 3 ملايين 710 آلاف و795 زهرة شتوية على جوانب العديد من الطرق وفي الجزر الوسطية والدوارات والجسور والمماشي والممرات في مناطق متفرقة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، بهدف إضفاء لمسات تجميل طبيعي، وإدخال البهجة والسعادة على قلوب مرتاديها من أفراد المجتمع.

وعمل مركز بلدية المدينة على زراعة 2.064.616 زهرة في العديد من المناطق بجزيرة أبوظبي، من بينها شارع كورنيش أبوظبي من نفق الميناء وحتى تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعمل مركز بلدية الشهامة على زراعة 415.261 زهرة عند منطقة مطار أبوظبي الدولي، وفي الحدائق والمنتزهات.

مدينة زايد

بينما عمل مركز بلدية مدينة زايد على زراعة 811.607 ألف زهرة عند مداخل الأحياء السكنية الرئيسة والحدائق في الأحياء السكنية، في حين عمل مركز بلدية مصفح على زراعة 113.352 زهرة موسمية شتوية في الشارع العام ومنطقة «الايكاد» ومناطق صناعية أخرى.

وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون الزهور متناسقة في الأشكال والألوان، حيث تمت زراعة زهور البيتونيا متعددة الألوان مثل الأبيض والأحمر والبنفسجي والوردي وبلو دادي والسالمون، وزهور الماري جولد باللونين الأصفر والبرتقالي، وكذلك كلانديولا (الاقحوان) باللون البرتقالي، واجاريتم باللونين البنفسجي والأبيض، وبريسكا (ملفوف الزينة) باللونين البنفسجي والأبيض أيضاً.