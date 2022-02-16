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«أشغال الفجيرة» تنجز المرحلة الخامسة لطرق داخلية بطول 86.79 كم
«أشغال الفجيرة» تنجز المرحلة الخامسة لطرق داخلية بطول 86.79 كم
17 فبراير 2022 01:21

الفجيرة (وام)

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أنجزت دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة المرحلة الخامسة من شبكة الطرق الداخلية في عدد من مناطق الإمارة بطول 86.79 كيلومترًا. 
وتوزعت شبكة الطرق الداخلية على 27 منطقة في إمارة الفجيرة هي البدية، البليدة، العقة، زكت، دبا العكامية، غوب، الغزيمري، البثنة، مسافي، وادي مي، احفرة، اوحلة، الطويين، وادي العبادلة، الصرم، الحلاة، وم، يعلا، الردة، ظاهر الصفوة، وعيب الحنة، سكمكم، المحترقة، الجريف، الرحيب، الجروف، والريامة، وتم تنفيذ المشروع بما يلبي احتياجات أهالي المناطق وتسهيل تنقلهم وفق أفضل معايير الأمن والسلامة. ويأتي مشروع شبكة الطرق الداخلية الذي تعمل عليه حكومة الفجيرة بهدف تطوير شبكة البنية التحتية في الإمارة وتقديم خدمات التنقل وأمن الطرقات وفق معايير عالمية تواكب مسيرة التنمية في القطاع الاقتصادي والخدَمي والسياحي في الفجيرة وتدعم رؤية دولة الإمارات في المجالات كافة.

أشغال الفجيرة
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الفجيرة
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