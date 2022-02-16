برنامج لترشيد استهلاك المياه في 37 حديقة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة تنفيذ برنامج لترشيد استهلاك المياه وتركيب قطع وأدوات الترشيد بعدد 37 حديقة خلال عام 2022 م، وتم البدء في تنفيذ البرنامج من خلال متابعة القراءات اليومية للحدائق للتعرف على كميات المياه المستهلكة، ووضع حلول للحد من هدر المياه والاستخدام الأمثل لها.

وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد، أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أطلقت العديد من مبادرات التوعية والفنية لترشيد استهلاك المياه تناسب كافة شرائح وفئات المجتمع المختلفة، مشيرة إلى أن تركيب القطع والأدوات المرشدة، تساهم بشكل كبير في تخفيض الاستهلاك، وتؤدي إلى تخفيض قيمة الفاتورة والأعباء المالية على المتعاملين.

وأكدت أن إدارة الترشيد بـ«الهيئة» تحرص على التواصل والتنسيق مع كافة الجهات لدعم ومساندة المبادرات، التي تساهم في الاستخدام المثل للموارد الحيوية، ومن أهمها المياه وشددت على ضرورة تضافر الجهود وتسخير الإمكانات ومشاركة الجميع، سواء جهات حكومية أو مؤسسات عامة وشركات وأفراد في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر.

توفير

أوضح أحمد المحضار رئيس قسم رئيس قسم الدعم الفني بإدارة الترشيد في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تركيب قطع الترشيد للمياه يوفر أكثر من 40% من الاستهلاك، وتعمل إدارة الترشيد على متابعة الاستهلاك وتركيب قطع الترشيد في عدد من المنشآت بالشارقة، تضمنت عدداً من الحدائق العامة وعدداً من مراكز الناشئة وعدداً من المساجد والمدارس والمباني الحكومية، كما تم الكشف عن التسربات في العديد من المواقع مما وفر كميات كبيرة من المياه.