«مواصلات رأس الخيمة» تطلق مشروع النقل البحري

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مشروع النقل البحري للركاب المتمثلة بالعبرة التراثية في خور رأس الخيمة عبر أربع محطات رئيسة، محطة الكورنيش الأولى، والكورنيش الثانية وهيلتون جاردن إن، ومحطة منار مول

يأتي تنفيذ المشروع ترجمةً لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030 واستراتيجية «الهيئة» 2020 - 2025 والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة في الإمارة لتحقيق السعادة للسكان وللزوار والتحول نحو النقل المستدام وتشجيع النقل الجماعي. كما أن المشروع يهدف إلى توفير حلول نقل متنوعة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام «الهيئة»، إن إطلاق مشروع النقل البحري في إمارة رأس الخيمة يعد إضافة نوعية لحزمة مشاريع البنية التحتية للنقل في الإمارة والتي تنفذها «الهيئة» لتشجيع النقل الجماعي وتشجيع الأنشطة الترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتسهيل الوصول والتكامل بين وسائل النقل المختلفة وربط المناطق مع بعضها. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وخطة توسع لأنشطة النقل البحري في الإمارة تشمل ثلاث مراحل رئيسة ،والتي سيتم تنفيذها وفقاً للإطار الزمني المعتمد.