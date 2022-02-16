19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«مواصلات رأس الخيمة» تطلق مشروع النقل البحري
العبرة التراثية (من المصدر)
17 فبراير 2022 01:21

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مشروع النقل البحري للركاب المتمثلة بالعبرة التراثية في خور رأس الخيمة عبر أربع محطات رئيسة، محطة الكورنيش الأولى، والكورنيش الثانية وهيلتون جاردن إن، ومحطة منار مول 
يأتي تنفيذ المشروع ترجمةً لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030 واستراتيجية «الهيئة» 2020 - 2025 والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة في الإمارة لتحقيق السعادة للسكان وللزوار والتحول نحو النقل المستدام وتشجيع النقل الجماعي. كما أن المشروع يهدف إلى توفير حلول نقل متنوعة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.
وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام «الهيئة»، إن إطلاق مشروع النقل البحري في إمارة رأس الخيمة يعد إضافة نوعية لحزمة مشاريع البنية التحتية للنقل في الإمارة والتي تنفذها «الهيئة» لتشجيع النقل الجماعي وتشجيع الأنشطة الترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتسهيل الوصول والتكامل بين وسائل النقل المختلفة وربط المناطق مع بعضها. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وخطة توسع لأنشطة النقل البحري في الإمارة تشمل ثلاث مراحل رئيسة ،والتي سيتم تنفيذها وفقاً للإطار الزمني المعتمد.

مواصلات رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
هيئة رأس الخيمة للمواصلات
النقل البحري
آخر الأخبار
مدينة كييف
عربي ودولي
بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف
19 فبراير 2022
قرية في شمال مالي
عربي ودولي
إرهابيون يقتلون عشرات المدنيين بمجازر في الساحل الأفريقي
19 فبراير 2022
نقلة نوعية
نقلة نوعية
19 فبراير 2022
الشرطية كيم بوتر أثناء مثولها أمام المحكمة
عربي ودولي
سجن شرطية قتلت أميركياً من أصل أفريقي
19 فبراير 2022
فستان عروس
دنيا
أول تعليق رسمي على حادثة "عروس الإسماعيلية"
اليوم 23:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©