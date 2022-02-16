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نورة الكعبي تزور جناحي كمبوديا وكوبا في إكسبو
نورة الكعبي خلال زيارة الجناح الكوبي (وام)
17 فبراير 2022 01:21

دبي (الاتحاد) 

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، جناح دولة كمبوديا في معرض إكسبو 2020 دبي، بمنطقة الاستدامة، ويتألف من واجهة تاريخية تضم مجسماً لإحدى أكبر دور العبادة الأثرية في العالم، وهو مجمع معابد أنغكور وات، إضافة إلى نماذج من حراس المعابد التاريخيين بالحجم الطبيعي، مع نبذة عن حياتهم الأسطورية، والحرب الخالدة بين الشياطين والآلهة، بحسب المعتقدات القديمة.
واستعرض القائمون على الجناح مكونات جناح كمبوديا، والذي يتضمن ثلاثة أقسام تعطي الزوار تجربة ثرية تبدأ بجولة تاريخية في معابد كمبوديا، ثم يعرف بأحد أشهر شواطئ كمبوديا، مدعوماً بهدير الأمواج التي تضرب أقدام الزائر، وبأصوات تحاكي الطبيعة الخلابة في هذه الأماكن، مستهدفة بذلك استغلال «إكسبو دبي» لاستقطاب السياح الراغبين في الاستمتاع بالطبيعة، وقضاء رحلة من الاستجمام والتأمل، فيما يضم القسم الثالث قاعة تحوي التراث الكمبودي، وتتضمن أدوات مستخدمة في الزراعة والطهي، ورداءً مصنوعاً من خيوط الحرير والذهب، محفوظاً داخل صندوق زجاجي كان مخصصاً للملوك وزوجاتهم والأثرياء، يصنع يدوياً، وتصل قيمته إلى 10 آلاف دولار.
كما زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي جناح جمهورية كوبا المُقام في منطقة الاستدامة، واستمعت لوصف للجناح الكوبي، أثناء تجربة التجول في الشوارع الكوبية النابضة بالحياة والمفعمة بالألوان، واطلعت معاليها على أقسام الجناح الذي يستعرض العادات والتقاليد والتراث والفنون الفلكلورية الكوبية، فضلاً عن ملامح من الصناعات التقليدية، وكذلك الحياة الفطرية والمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها كوبا، ومن أهمها قصب السكر، الذي يشكل المادة الخام للعديد من الصناعات هناك.

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