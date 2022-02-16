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سلطنة عمان تنظم «مكعب الشباب المبتكر» في «إكسبو»
سلطنة عمان تنظم «مكعب الشباب المبتكر» في «إكسبو»
17 فبراير 2022 01:22

دبي (وام) 

نظم الجناح العماني بـ «إكسبو 2020 دبي» منتدى «مكعب الشباب المبتكر» من عمان للعالم تحت شعار «الاندماج بين الثقافة والتراث والتقنيات الحديثة للحفاظ عليها للأجيال القادمة» على هامش فعاليات السلطنة في الحدث العالمي وذلك بالتعاون بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة العمانية، وبورصة مسقط، شركة اَومنفست، وشركة عمان للنطاق العريض، ومنصة عمان التجارية وبحضور عددٍ من المسؤولين العمانيين والشخصيات الفاعلة في مجال التحول الرقمي. 
كشف المنتدى الذي عقد في مدرج تيرا بجناح الاستدامة في إكسبو، عن تجربة معرفية ممتعة للشباب حول العالم تمزج بين الحضارة القديمة لثقافة عمان وتراثها مع تقنيات الابتكارات المستقبلية وكيفية المحافظة عليها، وذلك بهدف الحفاظ عليها للأجيال القادمة وتعريفها للعالم من خلال حدث عاملي مثل إكسبو 2020 دبي. 
وخلال الجلسات النقاشية عرض خبراء متخصصون ومبتكرون منهم هلال الشبلي مدير عام صناع عمان وهيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط والدكتور خالد الطحان والدكتور حمود الدغيشي والدكتور سالم الشعيلي وحيدر الزعابي ومنير السليمي والدكتورة خولة الحارثي ومها الحبسي وخالد الصافي الحريبي رؤيتهم حول التحول الرقمي والبلوكتشين في السلطنة وقدموا عرضاً وافياً حول موضوعات العصر الرقمي وامتداد وتخليد التراث والثقافات في العالم الرقمي، والعالم الافتراضي وتطبيقاته في مختلف القطاعات، فضلاً عن سلسلة الكتل وتقنية دفتر الأستاذ الرقمي وتقنية البلوكتشين، والفن الرقمي. 

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