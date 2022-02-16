«الوطني» يناقش سياسة «تنمية المجتمع» في تطوير «الضمان الاجتماعي»

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل 22 فبرايرالجاري، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث سيوجه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حول «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، و«تحميل بعض منافذ البيع رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية».

كما سيوجه كل من شذى سعيد النقبي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ثلاثة أسئلة إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول «إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين»، و«إجازة المرافق»، و«الاعتداد بالتدريب الميداني كخبرة عملية للباحثين عن عمل». ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الخاص بهذا الموضوع وفق المحاور التالية: التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.