470 مليار وصول لمحتوى «وام» حول العالم

أبوظبي (وام)

سجل معدل وصول المحتوى الإعلامي لـ وكالة أنباء الإمارات «وام» حول العالم خلال عام 2021 نحو 470.3 مليار وصول كمحتوى مستخدم في وكالات الأنباء والصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لتقرير شركة استراتيجيكو المتخصصة في الرصد الإعلامي.

وجاءت «آسيا» في مقدمة قارات العالم بمعدل وصول بلغ 393.3 مليار، والأميركتان بـ 53.3 مليار ومن ثم أفريقيا بـ 14.6 مليار وأخيراً أوروبا بـ 9.2 مليار. وأظهرت بيانات التقرير أن «وام» نجحت في الوصول إلى قارات العالم خلال عام 2021 بلغات عديدة وملايين التفاعلات بإجمالي 1.5 مليون للمواضيع المتداولة و680.9 ألف تفاعل و280 ألف صورة و54 ألف فيديو. وأرجعت «استراتيجيكو» المتخصصة في الرصد الإعلامي ارتفاع معدلات استقبال الجمهور لـ«وام» خلال عام 2021 إلى توجه الوكالة لبث محتواها الإعلامي بنحو 19 لغة، وهو عدد ربما لا نجده في مؤسسات مشابهة.. وأيضاً للثقل الذي تمثله الدولة إقليمياً ودولياً. وأفادت البيانات بأن إجمالي الانتشار لـ«وام» خلال عام 2021 بلغ 1300 حساب موثق في «تويتر»، و79 ألف كاتب، و8500 موقع إلكتروني، و362 ألف مقال محلي، و318 ألف مقال عالمي و87 لغة.

بينما سجل معدل التداول تبايناً بين الأخبار المحلية وغيرها.. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بمعدل بلغ 362 ألف تداول والمملكة العربية السعودية بـ 86.3 ألف تداول.. والولايات المتحدة الأميركية بـ 71 ألف تداول ومصر بـ 67.6 ألف تداول، والمملكة المغربية بـ 19.3 ألف تداول واليمن بـ 16.4 ألف تداول، والهند بـ 5.15 ألف تداول، وتركيا بـ 5 آلاف تداول، وباكستان بـ 4.5 ألف تداول، وأستراليا بـ 4.4 ألف تداول. واحتلت المنصات والتطبيقات المرتبة الأولى من حيث التداول، وسجل «تويتر» المرتبة الأولى بحجم 345.3 ألف تداول، والمواقع الإلكترونية 217 ألف تداول، والمدونات 59.9 ألف تداول، والبيانات الصحفية 40.6 ألف تداول، و«فيسبوك» 4.5 ألف تداول، والمطبوعات 4.3 ألف تداول، والصحف 3.2 ألف تداول، والـ«يوتيوب» 1.9 ألف تداول، والإذاعة والتلفزيون 1.2 ألف تداول، والمجلات 680 تداولاً. وأظهر برنامج الرصد أن عدد الحسابات الموثقة في «تويتر» التي استخدمت «وام» كمصدر إخباري بلغت 1.3 ألف حساب، و79 ألف كاتب و8500 موقع إلكتروني و362 ألف مقال محلي و318 ألف مقال عالمي و87 لغة حول العالم.

وحسب مؤشر رصد الفترة الزمنية، جاء شهر نوفمبر في المركز الأول بحجم تداول بلغ 78.7 ألف تداول تلاه ديسمبر بنحو 70.5 ألف وأكتوبر 69.8 ألف، وفبراير 62.9 ألف، ومارس 57.4 ألف، ومايو 54.6 ألف، وأغسطس 54.2 ألف، وسبتمبر 53.5 ألف، وأبريل 53.2 ألف، ويونيو 48 ألفاً، ويوليو 45.4 ألف، ويناير في المركز الأخير بتداول بلغ 24.3 ألف.

إحصاءات القارات

بشأن إحصاءات التداول عبر القارات سجلت آسيا 1.3 مليون تفاعل و518.1 ألف مينشن، و3.6 ألف موقع و57.2 ألف كاتب، وحوالي 67 لغة و990 مؤثراً. وفي أفريقيا، بلغ إجمالي عمليات التفاعل 24.3 ألف تفاعل و59.9 ألف مينشن، و686 موقعاً و4.9 ألف كاتب و23 لغة و250 مؤثراً. وفي الأميركتين، بلغ إجمالي عمليات التفاعل 126 ألف تفاعل و79.4 مينشن، و2.7 ألف موقع و12 ألف كاتب و52 لغة و145 مؤثراً. وفي أوروبا، سجلت عمليات التفاعل 59.7 ألف تفاعل و18.9 ألف مينشن، و1500 موقع و4.9 ألف كاتب و49 لغة و114 مؤثراً.

الانتشار المتزايد

أوضحت بيانات التقرير أن وكالة أنباء الإمارات «وام» حققت خلال العام 2021 انتشاراً متزايداً في وسائل الإعلام حول العالم، عبر البث التلفزيوني لـ217 منتجاً إعلامياً نقلتها 24 قناة في أميركا اللاتينية.