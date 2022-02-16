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طاقة الوطني تناقش «استدامة خدمات الكهرباء والماء»
جانب من الاجتماع (من المصدر)
17 فبراير 2022 01:22

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، ويوسف عبدالله البطران، وتتضمن خطة عمل اللجنة عقد اجتماعات مع الجهات المختصة والمعنية بالموضوع، وحلقات نقاشية، والقيام بزيارات ميدانية.

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