«الاتحادية للموارد البشرية»: تحويل الإجراءات والأنظمة إلى ذكية بنسبة 100%

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، أن القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بأهمية الابتكار في تغيير حياة الشعوب والأمم للأفضل، وصناعة مستقبل باهر للجميع.

وقالت السويدي: «قيادتنا الرشيدة تراهن على الموارد البشرية الإماراتية المبتكرة في تعزيز الريادة العالمية للدولة على مختلف الصعد والمستويات».

وذكرت أن «الهيئة» ركزت خلال السنوات الأخيرة على استثمار التكنولوجيا الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة وأدوات العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، وهو ما أسفر عن أتمتة إجراءات الموارد البشرية، وإطلاق عشرات المبادرات والمشروعات وأنظمة الموارد البشرية الذكية، والتي يحسب لها أنها أحدثت نقلة نوعية في عمل الوزارات والجهات الاتحادية، وغيرت مفاهيم ومعادلات العمل التقليدي التي كانت سائدة كلياً، ورسخت تنافسية الدولة عالمياً، في مجال الكفاءة الحكومية.

وأشارت السويدي، خلال مشاركتها في جلسة العصف الذهني الافتراضية التي عقدتها «الهيئة» ضمن فعالياتها في شهر الإمارات تبتكر 2022، إلى أن «الهيئة» ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتحويل كافة أنظمة وإجراءات الموارد البشرية، والخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين إلى خدمات وإجراءات ذكية بنسبة 100%. ولفتت إلى أنه سيتم التركيز على القيمة المضافة لهذه الخدمات والمبادرات، والاهتمام بإثراء وتعزيز تجربة موظف الحكومة الاتحادية ليس خلال فترة خدمته فحسب، بل حتى قبل انضمامه لفريق عمل الحكومة، وبعد انتهاء مدة خدمته. ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جلسة افتراضية بعنوان «معاً نبتكر»، شارك فيها مديرو القطاعات والإدارات في «الهيئة» وموظفوها، وناقشت أبرز مبادرات التحول الرقمي في مجال رأس المال البشري.

وتُعد الجلسة بمثابة مختبر ابتكار، فريق الابتكار وتطوير الخدمات والأداء المؤسسي في «الهيئة»، وأدارها الفريق باستخدام أدوات إلكترونية مبتكرة، حيث تمت خلالها مناقشة العديد من المواضيع والمحاور المهمة ذات العلاقة بتطوير وتنمية رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، ومن أهمها: (محور التدريب والتطوير الرقمي، وأثر التحول الرقمي على أساليب العمل، ومحور توظيف التكنولوجيا في استقطاب الكوادر).

وتضمنت الجلسة، محور التدريب والتطوير الرقمي: (كيفية تطوير المحتوى الخاص بالبرامج التدريبية الرقمية، وأهمية تطوير المنصات الرقمية التدريبية، وكيفية استثمار التكنولوجيا في خلق منظومة تدريبية متكاملة تلبي احتياجات الموظف).

وضمن محور توظيف التكنولوجيا في استقطاب الكوادر ناقش موظفو «الهيئة» عدداً من الجوانب، أهمها: (الاعتماد على التكنولوجيا في استقطاب الكوادر، وكيفية تحفيز الجهات على استخدام أدوات المقابلات الرقمية في استقطاب الكوادر وتفعيلها بالشكل الأفضل، ودور التكنولوجيا في توفير الوقت والجهد على إدارة الموارد البشرية في عمليات الاستقطاب والتعيين).

أساليب العمل

بالنسبة لمحور أثر التحول الرقمي على أساليب العمل تشارك الموظفون أفكارهم ومقترحاتهم الإبداعية حول كيفية استخدام التكنولوجيا في تعزيز تجربة الموظف في الحكومة الاتحادية، والارتقاء ببيئة عمل رقمية ابتكارية محفزة وحاضنة للإبداع، بالإضافة إلى سبل تعزيز دور إدارات الموارد البشرية في المؤسسات في مواكبة التحول الرقمي.