«اجتماعية الشارقة» تعرض حزمة من الخدمات المبتكرة

الشارقة (الاتحاد)

عرضت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة خلال أسبوع الابتكار في الشارقة عدداً من المشاريع والخدمات الابتكارية التي من شأنها توفير خدمات متطورة، وسريعة للأسر والأفراد المنتسبين اليها في الإمارة.

وقال عبد الرؤوف أميرة من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة: توفر الدائرة خدمات عديدة مبتكرة ومنوعة ومنها مشروع غرفة المعيشة، والتي يتم من خلاله توفير التوعية والتثقيف الكامل للمسن وذويه، أو من يقوم برعايته، حول كيفية، والية التعامل مع المسن، سواء كان بشكل فعلي من خلال حضورهم إلى مقر الدائرة، أو من خلال التواصل الافتراضي والمرئي، بيث يتم تدريبهم تأهيلهم بطرق التعامل مع المسن في المنزل.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مشروع الإحصائيات الآنية وهو نظام إلكتروني مترابط داخليا بكافة أقسام الدائرة، ومع الجهات الخارجية المتعاونة مع الدائرة، إذ يقوم البرنامج بعمل دراسة حالة آنية مع تلك الجهات والحصول على معلومات كافية لمدى استحقاق الفرد للدعم المادي، أو الاجتماعي، فتكون الإحصائيات لحظية، وتصب في مؤشر واحد، ويتم تصنيف كل المعلومات التي يتم جمعها عن المشترك، وعمل دراسة للحالات ومدى استحقاق الفرد أو الأسرة للدعم الاجتماعي.