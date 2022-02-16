19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«اجتماعية الشارقة» تعرض حزمة من الخدمات المبتكرة
حزمة من الخدمات المبتكرة عرضتها الدائرة (من المصدر)
17 فبراير 2022 01:21

الشارقة (الاتحاد)

عرضت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة خلال أسبوع الابتكار في الشارقة عدداً من المشاريع والخدمات الابتكارية التي من شأنها توفير خدمات متطورة، وسريعة للأسر والأفراد المنتسبين اليها في الإمارة.
وقال عبد الرؤوف أميرة من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة: توفر الدائرة خدمات عديدة مبتكرة ومنوعة ومنها مشروع غرفة المعيشة، والتي يتم من خلاله توفير التوعية والتثقيف الكامل للمسن وذويه، أو من يقوم برعايته، حول كيفية، والية التعامل مع المسن، سواء كان بشكل فعلي من خلال حضورهم إلى مقر الدائرة، أو من خلال التواصل الافتراضي والمرئي، بيث يتم تدريبهم تأهيلهم بطرق التعامل مع المسن في المنزل.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مشروع الإحصائيات الآنية وهو نظام إلكتروني مترابط داخليا بكافة أقسام الدائرة، ومع الجهات الخارجية المتعاونة مع الدائرة، إذ يقوم البرنامج بعمل دراسة حالة آنية مع تلك الجهات والحصول على معلومات كافية لمدى استحقاق الفرد للدعم المادي، أو الاجتماعي، فتكون الإحصائيات لحظية، وتصب في مؤشر واحد، ويتم تصنيف كل المعلومات التي يتم جمعها عن المشترك، وعمل دراسة للحالات ومدى استحقاق الفرد أو الأسرة للدعم الاجتماعي.

اجتماعية الشارقة
الإمارات
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
أسبوع الابتكار
الابتكار
الإمارات تبتكر
آخر الأخبار
مدينة كييف
عربي ودولي
بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف
19 فبراير 2022
قرية في شمال مالي
عربي ودولي
إرهابيون يقتلون عشرات المدنيين بمجازر في الساحل الأفريقي
19 فبراير 2022
الشرطية كيم بوتر أثناء مثولها أمام المحكمة
عربي ودولي
سجن شرطية قتلت أميركياً من أصل أفريقي
19 فبراير 2022
فستان عروس
دنيا
أول تعليق رسمي على حادثة "عروس الإسماعيلية"
اليوم 23:51
الطلاق
دنيا
تعرف على أحد أغرب أسباب طلب الطلاق
اليوم 23:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©