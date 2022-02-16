«الإمارات تبتكر» يختتم فعالياته في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أسبوع «الإمارات تبتكر» في «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الثقافي والحضاري الأهم على مستوى العالم، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2022، والذي شهد تنظيم أكثر من 60 فعالية ومشروعاً نفذتها أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع وزوار «إكسبو»، الذين اطلعوا على أحدث الابتكارات والحلول الذكية وأفضل الممارسات والأفكار المبتكرة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار. وتمكن زوار منصة الإمارات تبتكر التي نظمها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في حديقة المهرجان في «إكسبو 2020 دبي»، في الفترة من 11 إلى 16 فبراير، من الاطلاع على مشاريع مبتكرة ضمن خمسة محاور هي: الابتكارات الصحية، واقتصاد المستقبل، والاستفادة من البيانات، والتكنولوجيا من أجل الخير، قدمتها مجموعة من الجهات الحكومية ضمت وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وأشادت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، بالمشاركة الفاعلة والواسعة من مختلف الجهات الحكومية في معرض «الإمارات تبتكر 2022»، والمشاريع الريادية التي عرضتها أمام زوار «إكسبو 2020 دبي»، والتي تعكس التجربة المتقدمة لدولة الإمارات في مجالات الابتكار وتؤكد ريادتها وجاهزيتها للمستقبل، وأثنت على المشاريع والأفكار المتطورة التي تقدمت بها الجهات المشاركة في المعرض.