فيديو «التعليم الطبي» في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الابتكار تحت شعار «نبتكر للريادة الصحية»، فيديو التعليم الطبي، في معرض إكسبو دبي 2020، بهدف تسليط الضوء على أحد أهم المشاريع التدريبية المتخصصة في تأهيل الطلبة، والمنضوية تحت مظلة مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة. وتسعى المؤسسة من خلال الفيديو إلى توعية المجتمع الطبي، واطلاعه على خدمة التدريب للكوادر الطبية، التي تتضمن برنامج الامتياز، وبرامج الإقامة، وبرامج الزمالة الاكلينيكية، بهدف نشر رسالة المؤسسة وتعزيز ريادتها في بناء الكفاءات الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وجودة لمختلف أفراد المجتمع، وفق أفضل الممارسات العالمية. وتقود المؤسسة حملة لتعزيز قدرات خريجي التخصصات الطبية وتأهيلهم، عبر حزمة من البرامج التدريبية التي تقود إلى تطوير الكوادر الصحية، باعتبارها ركيزة رئيسية في بناء النظام الصحي الفعّال.