«التقنية» تستعرض الاتجاهات المستقبلية للصحة والتعليم

دبي (الاتحاد)

ناقش منتدى «المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة 2022»، الذي تنظمه كليات التقنية العليا في معرض إكسبو 2020 دبي، بالتزامن مع «الإمارات تبتكر2022»، على مدار يومين، التطورات الجديدة والاتجاهات المستقبلية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والاستدامة في ضوء آثار وتداعيات جائحة كوفيد-19. وتطرق إلى أهمية البحوث التطبيقية والابتكار لدعم جهود التنمية والتطوير في تلك القطاعات، وكذلك دور الشراكة الفاعلة بين قطاعات التعليم والعمل والتكنولوجيا في دعم ذلك، وتمكين الطلبة من المهارات وخاصة التكنولوجية بما يؤهلهم للاستثمار الأمثل للمعرفة والتعامل الناجح مع سوق العمل وتحدياته.

وأوضح الدكتور أليكس زاهافيتش الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بالكليات، بأن رغبة الناس في التعلم لن تتغير لأن الإنسان بطبعه فضولي ويحب التعلم والفهم، ولكن ما سيتغير مستقبلاً هو القنوات وأنواع المعلومات والمعارف، لذا من المهم أن ننمي مهارات الطلبة ليصبحوا قادرين على البحث عن المعرفة وفلترتها وصولاً لما يريدونه منها، مشيراً إلى أن كليات التقنية لديها رؤية واضحة في هذا المجال وبدأت العمل على تمكين الطلبة من المهارات من خلال ربط مناهجها بالشهادات الاحترافية العالمية لتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومتغيراته، وكذلك تأسيس المناطق الاقتصادية الابداعية الحرة المعنية بتوجيه الطلبة نحو تأسيس شركاتهم الناشئة ليصبحوا رواد أعمال يساهمون في الاقتصاد والتنمية الوطنية.