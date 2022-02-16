مجلس جامعة الإمارات يقر تعديلات القبول بكلية الطب

العين (الاتحاد)

عقد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس اجتماعه الثالث، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، واعتمد المجلس تعديل برنامج بكالوريوس المحاسبة، إضافة إلى تعديلات معايير القبول 2022/2023 لبرنامج الطب في كلية الطب والعلوم الصحية، كما اعتمد تقرير الأداء المالي للجامعة لعام 2021 ومحاور ميزانيتها لعام 2022. كما اطلع المجلس على عرض تفصيلي لنموذج التمويل الجديد.

واستعرض المجلس تقريراً عن أداء الجامعة مقابل المؤشرات الرئيسة. كما اطلع على العمليات التي تقوم بها القيادة التنفيذية لمواءمة استراتيجية جامعة الإمارات العربية المتحدة مع المبادئ الوطنية العشرة التي تمّ وضعها لتوجيه التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الخمسين عاماً القادمة. واطلع المجلس على القانون الاتحادي الجديد وأحكام الحوكمة الخاصة بجامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعات الاتحادية الأخرى. وفي هذا السياق، استعرض المجلس الأحكام التي لها أهمية خاصة بأسلوب عمل الجامعة.