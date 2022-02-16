الملتقى العلمي الآسيوي ينطلق 20 فبراير

دبي (الاتحاد)

يستضيف نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم، وبالتعاون مع المكتب الآسيوي التابع للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (MILSET) الملتقى العلمي الآسيوي السادس 2022، الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2022، في مقر الندوة بدبي. ويضم نخبة من العلماء الشباب من آسيا، وكافة دول العالم، للمشاركة في الملتقى العلمي الآسيوي 2020، ويركز الملتقى العلمي الآسيوي بشكل حصري على الإبداع العلمي للعلماء الشباب الطامحين من كل أنحاء العالم.

وسيشارك في الملتقى 41 وفداً من 30 دولة منهم 16 دولة آسيوية، و7 دول أوروبية، و4 دول من أمريكا اللاتينية، و3 دول من أفريقيا، بما مجموعه 450 مشاركاً من شباب أندية ومراكز العلوم يعرضون خلاله ابتكاراتهم وإبداعاتهم العلمية.

وقال بلال البدور رئيس مجلس ندوة الثقافة والعلوم: إن استضافة الملتقى في هذه الفترة تأتي انسجاماً مع احتفال الدولة بشهر الابتكار في فبراير من كل عام، ويهدف الملتقى إلى خلق مساحة لتسليط الضوء على جهود الشباب، المعلمين، القادة والاهتمام بالابتكار في مجال العلوم والعلم والتكنولوجيا من خلال تعزيز حافزهم مع المساهمة في تنميتهم الشخصية، وتأسيس علاقات مع المؤسسات الأخرى ذات الأهداف المتشابهة من خلال تطوير المشاريع العلمية، التقنية من أجل تبادل الأفكار، وخلق حلول وفقاً لاحتياجات العالم الحالية، لصالح الصناعة، القطاع التعليمي والمجتمع ككل.