«نيويورك أبوظبي» تطلق تخصصاً أكاديمياً جديداً في مجال الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق برنامج أكاديمي بشكل جديد في مجال الأعمال، ويأتي تخصص «إدارة الأعمال والمؤسسات والمجتمع»، بهدف تزويد الطلاب برؤية شاملة حول أوجه الترابط والتفاعل المعقدة بين قطاع الأعمال والمجتمع. ويدمج البرنامج الجوانب النظرية لعلوم الأعمال مع تطبيقاتها العملية، استناداً إلى المبادئ الأساسية للعلوم الإنسانية، كما يوفر للطلاب منصة متخصصة لتحليل قرارات الأعمال ونتائجها بشكل فاعل من وجهات نظر متعددة (اجتماعية وسياسية واقتصادية)، مع التركيز على أدوار ومسؤوليات قطاع الأعمال والمؤسسات في المجتمع.

وقالت جيمايما فريمبونغ، الأستاذ المساعد في جامعة نيويورك أبوظبي ورئيسة برنامج إدارة الأعمال والمؤسسات والمجتمع: «ينصب تركيز التخصص الجديد على أنماط التفكير الاستراتيجية ووجهات النظر العالمية والوعي الاجتماعي والإبداع، وتم تصميمه خصيصاً لتزويد الطلاب بالأدوات والمهارات اللازمة للعمل بكفاءة عالية في المؤسسات وقيادتها». ويتمثل أحد العناصر الرئيسة للبرنامج في ارتباطه الوثيق بمتطلبات الأعمال في أبوظبي، حيث يعمل التخصص الجديد على إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءات الشاملة وأنماط التفكير اللازمة لريادة الأعمال والمؤهلات التي يتطلبها قطاع الأعمال، بما يسهم في إحداث تحول نوعي في اقتصاد دولة الإمارات.

بدورها، قالت باولا إنغلاند، عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة نيويورك أبوظبي: «يسعدنا إطلاق هذا البرنامج في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، حيث يهدف لتزويد الجيل التالي من قادة العالم بمزيد من الوعي الاجتماعي الذي يضاف إلى مؤهلاتهم الأساسية المكتسبة في مجال الأعمال لنضمن استعداد الطلاب لقيادة المؤسسات العاملة في قطاع الأعمال وقدرتها على تحقيق الازدهار».