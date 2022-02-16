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«حمدان التعليمية» تنظّم جلسة عن تحسين الجودة
«حمدان التعليمية» تنظّم جلسة عن تحسين الجودة
17 فبراير 2022 01:21

دبي (الاتحاد)

نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، جلستها النقاشية الرابعة بعنوان «نموذج حمدان EFQM التعليمي ودوره في تحسين الجودة التعليمية في المؤسسات التعليمية  قدمّها راسل لونغميير، المدير التنفيذي لمؤسسة EFQM في بلجيكا.
وافتتحت مروة إبراهيم صحراوي، رئيس قسم الجودة التعليمية في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الجلسة النقاشية بالترحيب بالسيد «لونغميير» والمشاركين في الجلسة التي شارك فيها قطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عبر الدكتورة «بولي باري كومبو»، مديرة قطاع التربية بالمنظمة، إلى جانب عدد من الخبراء التربويين بالقطاع.
وافتتح لونغميير الجلسة بتعريفه بنموذج EFQM والإشارة إلى أهميته وانتشاره الواسع في العالم واستخدامه من قبل العديد من المؤسسات لتحسين الأداء والتقييم المستمر.
ولفت «لونغميير» خلال الجلسة إلى أن التقييم الذاتي المتوفر من خلال النموذج وهو عبارة عن استمارة مؤلفة من 25سؤالاً تقوم من خلاله المؤسسة بالإجابة عنها وفي نهايته تحصل المؤسسة على تقرير مفصل بجوانب التطوير وفرص التحسن.
وقد شدّد «لونغميير» على أهمية النموذج في فهم البيئة التعليمية وأثره في تلبية الحاجة إلى بناء مواطنين عالميين قادرين على مواكبة القرن الحادي والعشرين من خلال التواصل والابتكار والتعاون والتفكير النقدي. وقد أكّد على أن المؤسسات التعليمية الرائدة في مجالها هي القادرة على جذب الأفراد القائدة والمؤمنة بالابتكار والتميز كمكونين اساسيين في الوصول إلى مؤسسة تعليمية ذات مخرجات تعليمية مميزة وقدرة عالية من الأداء والتطور الدائم.

مؤسسة حمدان التعليمية
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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