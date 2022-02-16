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الإمارات
إطلاق البوابة الاستشارية الذكية بـ«العدل»
عبدالله النعيمي خلال إطلاق البوابة في مقر الوزارة (من المصدر)
17 فبراير 2022 01:21

جمعة النعيمي (أبوظبي)

شهد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، فعاليات شهر الابتكار في وزارة العدل، وأكد القاضي الدكتور عبدالناصر محمد الشحي صاحب فكرة إطلاق البوابة الاستشارية الذكية في وزارة العدل، أنه استجابة لفعاليات شهر الابتكار لوزارة العدل 2022، تم إطلاق هذه المبادرة انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه المبادرة تمثل مرحلة جديدة لإبراز حلول مبتكرة وتحقيق نتائج طموحة، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071، الساعية لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل في العالم في المجالات كافة.
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وعبدالله الماجد وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعدد من مسؤولي قطاعات وإدارات وزارة العدل.
وأوضح الشحي أن بوابة الاستشارات الأسرية تعتبر نموذج عمل فريد من نوعه، قائماً على تسريع النتائج وتحفيز الابتكار، وذلك بهدف تحقيق الخطط الطموحة لوزارة العدل خلال فترة زمنية قصيرة، وتطمح الوزارة من خلال هذه البوابة إلى بناء مجتمع متماسك ومترابط، إلى جانب دعم الاستقرار الأسري وتوطيد العلاقات الزوجية، والحد من حالات الطلاق، وتجنب المشكلات الناجمة عن التفكك الأسري، وتخفيف مشاعر التوتر والقلق والنفور بين الزوجين. وتابع، أن استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي في البوابة، تسهم بالرد المباشر والسريع، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتطوير واختيار أفضل الأجوبة للرد الآلي على المتعامل اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن أعضاء فريق الاستشارات الأسرية بمراجعة وتنقيح الأجوبة والردود الآلية، ومن ثم ضمها مرة أخرى لقاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي لتحسين الردود الآلية، لتصل إلى نسبة عالية مع مرور الوقت.

الإمارات
وزارة العدل
عبدالله النعيمي
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