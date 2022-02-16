«ود» تعقد ورشة ختامية لتوحيد جهود الخبراء العالميين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت المبادرة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة «ود» مؤخراً ورشة ختامية لمراجعة المخرجات الاستراتيجية التي تم التوصل إليها على مدى الأشهر التسعة الماضية، والتي صممت لحل التحديات في قطاع الطفولة المبكرة في أبوظبي، ولها تأثير إيجابي على تعزيز النمو المبكر للأطفال، واستمرت الورشة التي عقدت في قلب المنطقة الثقافية بأبوظبي في منارة السعديات، لمدة يومين.

وكانت مبادرة «ود» أطلقت برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تحفيز الابتكار في قطاع تنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي من خلال مجموعات الابتكار المعرفي ومجموعة من البرامج والمبادرات المختلفة لتحقيق رؤية هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

شارك في الورشة مجموعات الابتكار المعرفي والتي تضم أربع مجموعات متعددة التخصصات، مكونة من المؤثرين السياسيين الرواد على مستوى العالم، والأكاديميين والممارسين المتخصصين والمبتكرين وقادة القطاع الخاص والمحسنين والمستفيدين، حيث تركّز كل مجموعة على موضوع مختلف: التكنولوجيا الإنسانية من أجل الأطفال، وأسلوب حياة القرن الحادي والعشرين، والتفاعل الاجتماعي، والرفاه العاطفي.

واستعرضت المجموعات الأربع التحديات الأكثر إلحاحاً التي تم تحديدها في التنمية المبكرة للأطفال، وما توصلت إليه هذه المجموعات من مخرجات مبتكرة، مع الإدارة العليا لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع السياسات، من بينهم شركة مبادلة، المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ديوان ولي العهد، المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، دائرة تنمية المجتمع، مركز الإحصاء في أبوظبي، هيئة أبوظبي الرقمية، دائرة الصحة - أبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، دائرة القضاء بأبوظبي، وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتتضمن المخرجات التي سيتم دعمها في أبوظبي مبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مرتبطة بالمحاور الأربعة المذكورة سابقاً.

الشركاء الاستراتيجيون

استضافت الورشة شخصيات من الإدارة العليا في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وعدداً من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة الصحة في أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومركز الإحصاء في أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وديوان ولي العهد، و(مبادلة) الشريك في الرؤية لمبادرة «ود»، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.