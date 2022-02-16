ارتفاع استخدام تطبيقات طلب «أجرة عجمان»

عجمان (وام)

أعلنت مؤسسة الخدمات التجارية بعجمان أن هيئة النقل حققت نمواً قدره 15% في عدد طلبات مركبات الأجرة من إجمالي مجموع رحلات مركبات الأجرة التابعة لهيئة النقل - أجرة عجمان عبر التطبيقات الذكية مع الشركاء الاستراتيجيين «كريم» والتطبيق الذكي الخاص بهيئة النقل «Route» خلال عام 2021، بما مجموعه 200.528 رحلة. وقال أحمد صقر المطروشي - المدير التنفيذي للمؤسسة، إن الإقبال على استخدام التطبيقات الذكية لطلب مركبات الأجرة شهد طفرة في عام 2021، وذلك تماشياً مع الاتجاه المحلي والعالمي باستخدام التطبيقات الذكية من قبل الركاب للتنقل كحل يسهل للركاب الحصول على وسيلة النقل، حسب احتياجاتهم. وأشار إلى أنه تم إطلاق التنقل عبر التطبيقات الذكية في إمارة عجمان في عام 2018 مع الشريك الإستراتيجي «كريم»، لتسهيل عملية الحصول على مركبات الأجرة والخدمات النوعية الأخرى كالمركبات الفارهة ومركبات الأجرة تحت الطلب ومركبات الأجرة النسائية «مهره»، منوهاً بأن هيئة النقل - عجمان أطلقت تطبيق بمسمى Route لتعزيز قنوات الاتصال بين «الهيئة» والمستخدمين من خلال التطبيق.