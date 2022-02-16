«جائزة خليفة» تشارك في الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور بالأحساء

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور الذي عقد في الأحساء شرق المملكة، بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي 14 من الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور، حيث اعتمد الاجتماع الفني إعلان تأسيس المجلس الدولي للتمور، ومقره المملكة العربية السعودية، وانتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة معالي المهندس عبد المحسن الفضلي رئيساً للمجلس، إضافة إلى الموافقة على استراتيجية المجلس وخطة العمل.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، أن المجلس يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح سيساهم في تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمصنعة والمصدرة للتمور بالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من قيمة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني للدول. وأشار خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المجلس، التزام الأمانة العامة للجائزة بالوقوف إلى جانب المجلس، ولن تألو جهداً في دعم ودفع عجلة العمل لتحقيق أهدافه النبيلة لتنمية وتطوير القطاع عربيا ودوليا.

كما أشاد المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد بوزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع المجتمعات المستدامة، في كلمته باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، بجهود المملكة العربية السعودية في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وبالعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين.